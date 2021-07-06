 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 июля

05 июля

Популярное

Жительницу Забайкалья будут судить за убийство сожителя

Жительницу Забайкалья будут судить за убийство сожителя
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщине грозит до 15 лет колонии

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы посёлка Шерловая Гора, от рук которой погиб её сожитель. Она обвиняется в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, а также в убийстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», 9 апреля женщина убила 26-летнего мужчину.

Преступление произошло во время совместного распития спиртного. Забайкалка из ревности ударила своего сожителя ножом по руке. Мужчине остановили кровотечение, забинтовали руку и продолжили застолье. Через некоторое время обвиняемая снова ударила сожителя ножом в тело, отчего мужчина скончался на месте.

- В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину. Ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности. В соответствии с выводами судебной психолого-психиатрической экспертизы женщина способна отдавать отчёт своим действиям, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Учительница математики из Ангарска отдала мошенникам 1,5 млн
Учительница математики из Ангарска отдала мошенникам 1,5 млн
Происшествия, 06.07.2021
Преподаватель верила, что занимается брокерской деятельностью
В Забайкалье ветеран войны едва не погибла из-за раскалённой плиты
В Забайкалье ветеран войны едва не погибла из-за раскалённой плиты
Происшествия, 06.07.2021
Женщина уснула, не отключив плиту и не убрав кастрюлю
В Улан-Удэ за полгода лихачи сбили 16 опор уличного освещения
В Улан-Удэ за полгода лихачи сбили 16 опор уличного освещения
Происшествия, 06.07.2021
Водители нанесли немалый ущерб городскому бюджету
В Бурятии вновь начали искать пропавший самолёт
В Бурятии вновь начали искать пропавший самолёт
Происшествия, 06.07.2021
Скоро будет год, как пропал вылетевший из Бурятии самолёт с шестью пилотами
В Бурятии на озере утонул молодой человек
В Бурятии на озере утонул молодой человек
Происшествия, 06.07.2021
В республике продолжается череда смертей на воде
В Бурятии домушник не смог спрятаться от росгвардейцев
В Бурятии домушник не смог спрятаться от росгвардейцев
Происшествия, 06.07.2021
Мужчина решил поживиться, узнав о смерти хозяйки дома
Приговор по делу о гибели двух подростков в Улан-Удэ вступил в силу
Приговор по делу о гибели двух подростков в Улан-Удэ вступил в силу
Происшествия, 06.07.2021
Виновник смертельного наезда согласился со своим приговором 
В Бурятии пьяный водитель «Москвича» врезался в «КамАЗ»
В Бурятии пьяный водитель «Москвича» врезался в «КамАЗ»
Происшествия, 06.07.2021
Водитель был пьян, к тому же не имеет водительских прав
В Улан-Удэ на реке спасли трёх человек
В Улан-Удэ на реке спасли трёх человек
Происшествия, 06.07.2021
В числе спасённых был 10-летний мальчик 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^