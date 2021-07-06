Женщине грозит до 15 лет колонии
В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы посёлка Шерловая Гора, от рук которой погиб её сожитель. Она обвиняется в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, а также в убийстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», 9 апреля женщина убила 26-летнего мужчину.
Преступление произошло во время совместного распития спиртного. Забайкалка из ревности ударила своего сожителя ножом по руке. Мужчине остановили кровотечение, забинтовали руку и продолжили застолье. Через некоторое время обвиняемая снова ударила сожителя ножом в тело, отчего мужчина скончался на месте.
- В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину. Ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности. В соответствии с выводами судебной психолого-психиатрической экспертизы женщина способна отдавать отчёт своим действиям, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
Жительницу Забайкалья будут судить за убийство сожителя
Происшествия, Фото:
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