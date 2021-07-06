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В Забайкалье ветеран войны едва не погибла из-за раскалённой плиты

В Забайкалье ветеран войны едва не погибла из-за раскалённой плиты
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Женщина уснула, не отключив плиту и не убрав кастрюлю

В городе Борзя Забайкальского края сотрудники уголовного розыска Алексей Тудаев и Вихизкурбан Зубайруев во время службы зашли в подъезд многоквартирного дома и почувствовали едкий дым. Стражи порядка выяснили, из какой квартиры доносился запах.

Зная о том, что в квартире проживает одинокая 90-летняя ветеран Великой Отечественной войны, полицейские поспешили на помощь. Они зашли в квартиру через незапертую дверь.

На кухне полицейские обнаружили раскаленную плиту и стоящую на ней кастрюлю с дымящейся расплавленной пластмассовой крышкой. Над электрической плитой висел деревянный кухонный шкаф, который был сильно нагрет от жара плиты. Полицейские отключили электропитание, открыли все окна в квартире и разбудили спящую в комнате хозяйку.

Пожилая женщина пояснила, что в силу возраста забыла убрать кастрюлю и выключить плиту и легла спать. Кроме того, ветеран плохо слышит, у неё слабое обоняние, поэтому она не почувствовала запах дыма.

Пожилая женщина поблагодарила сотрудников полиции за то, что они вовремя оказались рядом и не прошли мимо её квартиры.

- Спасибо им огромное. Я, видите, уже не слышу, запаха нос не слышит. Не они, может, кто из соседей пришёл бы, но я им благодарна, - рассказала женщина.


По информации УМВД по Забайкальскому краю 
спасение пенсионеры полиция

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