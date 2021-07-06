Следователи возбудили уголовное дело
2 июня в районе Заярский в городе Братск Иркутской области огонь уничтожил два двухэтажных многоквартирных жилых дома. Общая площадь пожара составила 900 кв. м.
Следователи установили, что муниципальные службы, ответственные за состояние пожарных гидрантов, установленных на водопроводных сетях города, не вели за ними должный контроль.
- Следователи установили, что должностные лица повседневный контроль за состоянием пожарных гидрантов, не осуществляли. Пожарный гидрант, расположенный около другого дома, не обеспечивал возможность подачи воды к месту пожара с требуемым расходом и рабочим давлением, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».
В Братске возле двух сгоревших многоквартирных домов был неисправен гидрант
Происшествия, Фото:
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