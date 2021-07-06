На бревне плавали три подруги
На реке Лена в городе Усть-Кут Иркутской области утонула 15-летняя девочка. Продолжаются поиски её тела, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Несчастный случай произошёл в понедельник в затоне Путейский в микрорайоне «Старый РЭБ». Три девочки-подростка плавали на бревне. В 20 метрах от берега одна из них сорвалась с бревна и скрылась под водой.
Крики детей услышал проходивший мимо мужчина. Он позвонил в экстренные службы и предпринял попытки найти девочку, но из-за мутной воды и водоворотов безрезультатно. Глубина реки в затоне составляет около пяти метров.
Сегодня поиски погибшей продолжат водолазы Северо-Западного поисково-спасательного отряда областной пожарно-спасательной службы.
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 июля, на реке Уде в районе улицы Таганская в Улан-Удэ утонула восьмилетняя девочка. Поиски результата не дали, сегодня они будут продолжены.
В Иркутской области погибла 15-летняя девушка, плававшая на бревне
Происшествия, Фото:
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