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В Иркутской области погибла 15-летняя девушка, плававшая на бревне

В Иркутской области погибла 15-летняя девушка, плававшая на бревне
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На бревне плавали три подруги

На реке Лена в городе Усть-Кут Иркутской области утонула 15-летняя девочка. Продолжаются поиски её тела, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Несчастный случай произошёл в понедельник в затоне Путейский в микрорайоне «Старый РЭБ». Три девочки-подростка плавали на бревне. В 20 метрах от берега одна из них сорвалась с бревна и скрылась под водой.

Крики детей услышал проходивший мимо мужчина. Он позвонил в экстренные службы и предпринял попытки найти девочку, но из-за мутной воды и водоворотов безрезультатно. Глубина реки в затоне составляет около пяти метров.

Сегодня поиски погибшей продолжат водолазы Северо-Западного поисково-спасательного отряда областной пожарно-спасательной службы.

Как сообщал «Байкал-Daily», 5 июля, на реке Уде в районе улицы Таганская в Улан-Удэ утонула восьмилетняя девочка. Поиски результата не дали, сегодня они будут продолжены.
смерть утопление

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