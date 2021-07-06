 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 июля

05 июля

Популярное

В Улан-Удэ на реке спасли трёх человек

В Улан-Удэ на реке спасли трёх человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В числе спасённых был 10-летний мальчик

Накануне, 5 июля, около восьми часов вечера на реке Уде в Улан-Удэ спасли трёх человек.

34-летний мужчина, а также 31-летний папа с 10-летнем сыном на самодельном плавсредстве сели на мель на акватории реки Уда в 150 метрах вверх по течению от Удинского моста улице Бабушкина, сообщается в оперативной сводке по городу. К ним на помощь поспешили спасатели.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошла трагедия – на Уде утонула 8-летняя девочка. Тело школьницы продолжат искать сегодня. 
спасательная операция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ утонула 8-летняя девочка
В Улан-Удэ утонула 8-летняя девочка
Происшествия, 06.07.2021
Тело утонувшей школьницы ещё не найдено 
В Бурятии молодые люди отбуксировали чужую машину в свой двор
В Бурятии молодые люди отбуксировали чужую машину в свой двор
Происшествия, 05.07.2021
У владельца спустило колесо, и он оставил машину на дороге
Житель Бурятии набросился на транспортного полицейского
Житель Бурятии набросился на транспортного полицейского
Происшествия, 05.07.2021
Молодого человека задержали, когда он лез под вагоны
В Бурятии дедушка насмерть придавил внука бревном
В Бурятии дедушка насмерть придавил внука бревном
Происшествия, 05.07.2021
Четырёхлетний мальчик скончался в больнице
В Иркутске задержали наркодилера с кокаином на 3,5 млн рублей
В Иркутске задержали наркодилера с кокаином на 3,5 млн рублей
Происшествия, 05.07.2021
Крупную партию наркотиков дилер привёз из Петербурга
Крупная авария оставила улан-удэнцев без света
Крупная авария оставила улан-удэнцев без света
Происшествия, 05.07.2021
Крупная технологическая авария произошла этой ночью
Улан-удэнка обокрала сильно пьяного соседа
Улан-удэнка обокрала сильно пьяного соседа
Происшествия, 05.07.2021
Женщина украла телефон и бумажник, когда мужчина спал во дворе  
Улан-удэнка украла телефон, забытый на лавочке
Улан-удэнка украла телефон, забытый на лавочке
Происшествия, 05.07.2021
Через полчаса владелица телефона вернулась, но гаджета уже не было
В Иркутской области мужчина погиб на ночной рыбалке
В Иркутской области мужчина погиб на ночной рыбалке
Происшествия, 05.07.2021
На мужчине отсутствовал спасательный жилет
Жительница Бурятии силой выставляла из дома полицейских
Жительница Бурятии силой выставляла из дома полицейских
Происшествия, 05.07.2021
Женщина протестовала против обыска в доме подозреваемого
В Забайкалье безоружный полицейский задержал убийцу с ножом
В Забайкалье безоружный полицейский задержал убийцу с ножом
Происшествия, 05.07.2021
Вооружённого мужчину задержал руководитель подразделения полиции
В Бурятии на трассе загорелся трактор
В Бурятии на трассе загорелся трактор
Происшествия, 05.07.2021
Пожар потушили за девять минут
В Иркутской области осуждённые объявили голодовку
В Иркутской области осуждённые объявили голодовку
Происшествия, 05.07.2021
В произошедшем разбирается прокуратура  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^