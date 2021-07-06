В числе спасённых был 10-летний мальчик
Накануне, 5 июля, около восьми часов вечера на реке Уде в Улан-Удэ спасли трёх человек.
34-летний мужчина, а также 31-летний папа с 10-летнем сыном на самодельном плавсредстве сели на мель на акватории реки Уда в 150 метрах вверх по течению от Удинского моста улице Бабушкина, сообщается в оперативной сводке по городу. К ним на помощь поспешили спасатели.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошла трагедия – на Уде утонула 8-летняя девочка. Тело школьницы продолжат искать сегодня.
В Улан-Удэ на реке спасли трёх человек
Происшествия, Фото:
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