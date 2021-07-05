В Забайкалье с начала года поезда насмерть сбили 11 человек

В том числе погибли двое детей



С начала 2021 года в Забайкальском крае под поезда попали 17 человек, 11 из них погибли.



- В результате нарушения правил личной безопасности было травмировано 17 человек, из них 11 погибли. За аналогичный период прошлого года пострадали 20 человек, 13 из них – погибли, - сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.



В этом году стало больше травмированных детей. За шесть месяцев 2021 года погибли двое детей.



Оба случая гибели детей произошли в Читинском районе.

