В том числе погибли двое детей
С начала 2021 года в Забайкальском крае под поезда попали 17 человек, 11 из них погибли.
- В результате нарушения правил личной безопасности было травмировано 17 человек, из них 11 погибли. За аналогичный период прошлого года пострадали 20 человек, 13 из них – погибли, - сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
В этом году стало больше травмированных детей. За шесть месяцев 2021 года погибли двое детей.
Оба случая гибели детей произошли в Читинском районе.
В Забайкалье с начала года поезда насмерть сбили 11 человек
Происшествия, Фото:
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