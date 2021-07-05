Крупную партию наркотиков дилер привёз из Петербурга
В Иркутске полицейские пресекли канал поставки в регион синтетических наркотиков и психостимуляторов, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
На парковке около склада транспортной компании полицейские задержали мужчину. В его автомобиле сотрудники полиции нашли тайник, оборудованный в музыкальной колонке. В тайнике оказалось более 300 гр кокаина. Его стоимость по ценам чёрного рынка может превышать 3,5 миллиона рублей.
Кроме того, в тайнике хранилось около пяти килограммов других веществ и таблеток. Они направлены на экспертизу.
По версии следствия, наркотики мужчина приобрёл в Санкт-Петербурге для последующего сбыта в Иркутске через тайники. Полицейские установили местонахождение трёх закладок, где обнаружили свёртки с синтетическими наркотиками.
Возбуждено четыре уголовных дела.
- В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Иркутске задержали наркодилера с кокаином на 3,5 млн рублей
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