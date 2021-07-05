В Иркутске задержали наркодилера с кокаином на 3,5 млн рублей

Крупную партию наркотиков дилер привёз из Петербурга



В Иркутске полицейские пресекли канал поставки в регион синтетических наркотиков и психостимуляторов, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



На парковке около склада транспортной компании полицейские задержали мужчину. В его автомобиле сотрудники полиции нашли тайник, оборудованный в музыкальной колонке. В тайнике оказалось более 300 гр кокаина. Его стоимость по ценам чёрного рынка может превышать 3,5 миллиона рублей.



Кроме того, в тайнике хранилось около пяти килограммов других веществ и таблеток. Они направлены на экспертизу.



По версии следствия, наркотики мужчина приобрёл в Санкт-Петербурге для последующего сбыта в Иркутске через тайники. Полицейские установили местонахождение трёх закладок, где обнаружили свёртки с синтетическими наркотиками.



Возбуждено четыре уголовных дела.



- В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



