Улан-удэнка обокрала сильно пьяного соседа

Женщина украла телефон и бумажник, когда мужчина спал во дворе



16 июня в отдел полиции №1 Улан-Удэ поступило заявление о краже от 62-летнего мужчины. Пояснить, при каких обстоятельствах было украдено имущество, улан-удэнец не мог. Он не помнил момента пропажи, так как был пьян, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 28-летнюю горожанку, проживающую в том же дворе, что и потерпевший.



Ночью она увидела, что пьяный сосед спит прямо во дворе. Девушка украла лежащие рядом с ним сотовый телефон и бумажник с банковскими картами. Позже через мобильный банк она перевела деньги себе и своим знакомым – в счёт погашения долгов. Остатки денег из-за блокировки банком многочисленных операций сняла через банкомат. Сумма украденных средств, предварительно, составила 26 тысяч рублей.



Затем девушка отдала мобильный своей знакомой.



Подозреваемая ранее неоднократно судима за преступления имущественного характера. В апреле она освободилась из колонии-поселения, где провела 1 год и 4 месяца. Постоянного источника дохода не имеет.



В содеянном задержанная призналась. По факту кражи вещей возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи денег с банковского счёта.

