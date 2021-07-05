В Иркутске подтопило два участка в СНТ







Ранее Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов приняло решение об увеличении сбросных расходов Ангарского каскада гидроэлектростанций, в том числе через Иркутскую ГЭС до 2800-2900 м³/с со 2 по 10 июля. Основанием для этого стали высокая приточность в озеро Байкал и Братское водохранилище.



- В зоне возможного подтопления - пониженные участки местности в шести садоводствах: Елизовское, Озерное, Прибрежное, Прибрежное-2, Ангара-3, Нептун, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



В Иркутске на острове Елизовский в пониженных участках прибрежной зоны садоводческого товарищества «Елизовское» подтопило два участка.- Жалоб от населения не поступало. Сегодня запланирован выезд межведомственной рабочей группы для мониторинга с применением беспилотного летательного аппарата, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.