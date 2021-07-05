Через полчаса владелица телефона вернулась, но гаджета уже не было
В Улан-Удэ вечером 27 июня в полицию поступило заявление о краже сотового телефона. Гаджет 16-летняя девушка забыла на скамейке на пешеходной дорожке на улице Ленина. Вернувшись через полчаса, на месте телефон девушка не обнаружила. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили, что кражу совершил 19-летняя улан-удэнка, которая с подругой сидела на той же лавочке, что и потерпевшая.
Выяснилось, что украв телефон, она сдала его в ломбард, откуда впоследствии телефон изъяли полицейские.
Ранее горожанка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.
- Раскрытию преступления способствовали записи с установленных на улице Ленина камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город». Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража», - сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнка украла телефон, забытый на лавочке
Происшествия, Фото:
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