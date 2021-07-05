В Иркутской области мужчина погиб на ночной рыбалке

На мужчине отсутствовал спасательный жилет



В июне в Иркутской области в местах, не предназначенных для купания, произошло четыре несчастных случая, в результате которых погибли люди.



16 июня на пруду в селе Алгатуй Тулунского района во время ночной рыбалки погиб 40-летний житель города Тулун. Он утонул, случайно упав в воду. На мужчине отсутствовал спасательный жилет, самостоятельно выплыть он не смог.



Днём 9 июня погиб 36-летний шелеховчанин. Мужчина, отдыхавший на реке Иркут в районе села Баклаши Шелеховского района, не справился с течением.



В этот же день на карьере в посёлке Шахтерский города Черемхово утонула девятилетняя девочка. Она находилась на отдыхе с матерью. При купании девочка потеряла сознание в воде из-за разницы температур и погибла, захлебнувшись.



20 июня в карьере Иннокентьевский в Иркутске утонул 51-летний местный житель.



Для стабилизации оперативной обстановки и обеспечения безопасности на водоёмах привлечены дополнительные силы и средства, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

