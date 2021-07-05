На мужчине отсутствовал спасательный жилет
В июне в Иркутской области в местах, не предназначенных для купания, произошло четыре несчастных случая, в результате которых погибли люди.
16 июня на пруду в селе Алгатуй Тулунского района во время ночной рыбалки погиб 40-летний житель города Тулун. Он утонул, случайно упав в воду. На мужчине отсутствовал спасательный жилет, самостоятельно выплыть он не смог.
Днём 9 июня погиб 36-летний шелеховчанин. Мужчина, отдыхавший на реке Иркут в районе села Баклаши Шелеховского района, не справился с течением.
В этот же день на карьере в посёлке Шахтерский города Черемхово утонула девятилетняя девочка. Она находилась на отдыхе с матерью. При купании девочка потеряла сознание в воде из-за разницы температур и погибла, захлебнувшись.
20 июня в карьере Иннокентьевский в Иркутске утонул 51-летний местный житель.
Для стабилизации оперативной обстановки и обеспечения безопасности на водоёмах привлечены дополнительные силы и средства, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области мужчина погиб на ночной рыбалке
Происшествия, Фото:
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