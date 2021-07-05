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В Бурятии на трассе загорелся трактор

В Бурятии на трассе загорелся трактор
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар потушили за девять минут

Вечером 4 июля на трассе в 12 км от села Мухоршибирь в Бурятии загорелся трактор.

- На момент прибытия пожарных горела кабина. Открытое горение было ликвидировано за девять минут. В результате пожара огнём повреждена кабина трактора на площади 2 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причиной возгорания, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки.

Также утром в воскресенье в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района произошёл пожар в жилом доме.

- На момент прибытия пожарных горела крыша дома, огонь распространялся по конструкциям жилого строения. Открытое горение ликвидировали за девять минут. Огнём повреждены обрешётка крыши и наружная стена дома на общей площади 15 кв.м. Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в ночь с 3 на 4 июля в селе Новая Брянь Заиграевского района сгорел жилой дом. Без крова остались женщина и трое детей. 
пожар тракторы
 
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