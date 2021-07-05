Пожар потушили за девять минут
Вечером 4 июля на трассе в 12 км от села Мухоршибирь в Бурятии загорелся трактор.
- На момент прибытия пожарных горела кабина. Открытое горение было ликвидировано за девять минут. В результате пожара огнём повреждена кабина трактора на площади 2 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причиной возгорания, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки.
Также утром в воскресенье в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района произошёл пожар в жилом доме.
- На момент прибытия пожарных горела крыша дома, огонь распространялся по конструкциям жилого строения. Открытое горение ликвидировали за девять минут. Огнём повреждены обрешётка крыши и наружная стена дома на общей площади 15 кв.м. Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в ночь с 3 на 4 июля в селе Новая Брянь Заиграевского района сгорел жилой дом. Без крова остались женщина и трое детей.
В Бурятии на трассе загорелся трактор
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина скончалась от обильной кровопотери на пороге квартиры
Под отключение попала Бурятская таможня и несколько ДНТ
Поджигателя пока не нашли
«Секретная операция» длилась месяц
Лесных пожаров стало в четыре раза меньше
Одно из самых громких дел последнего времени будет рассматриваться с участием присяжных заседателей
Незаконно добытые драгметаллы мужчина прятал в шкафу
Виновница аварии от прохождения освидетельствования отказалась
Очередная трагедия на воде произошла в республике
На пожаре спаслись женщина и трое детей
Столкнулись легковушка и большегруз
Подросток угонял автомобили, даже будучи под следствием
Отключение длилось 4,5 часа
Тело мужчины обнаружили на мелководье
Происшествия, 03.07.2021
Пожар случился ночью