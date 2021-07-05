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В Иркутской области осуждённые объявили голодовку

В Иркутской области осуждённые объявили голодовку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В произошедшем разбирается прокуратура

В Ангарске осуждённые колонии №2 объявили голодовку. Они отказались от приёма пищи в обеденное время 2 июля. Причины устанавливаются.

- По данному факту прокуратура области организовала проведение проверки соблюдения уголовно-исполнительного законодательства с выездом в колонию. Совместно с региональным уполномоченным по правам человека проведены обход штрафных помещений и беседы с содержащимися в них лицами. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. 
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