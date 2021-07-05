В Иркутской области осуждённые объявили голодовку

В произошедшем разбирается прокуратура



В Ангарске осуждённые колонии №2 объявили голодовку. Они отказались от приёма пищи в обеденное время 2 июля. Причины устанавливаются.



- По данному факту прокуратура области организовала проведение проверки соблюдения уголовно-исполнительного законодательства с выездом в колонию. Совместно с региональным уполномоченным по правам человека проведены обход штрафных помещений и беседы с содержащимися в них лицами. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

