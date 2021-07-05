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Здание Бурятской таможни оставалось без света

Здание Бурятской таможни оставалось без света
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Под отключение попала Бурятская таможня и несколько ДНТ

В воскресенье, 4 июля, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии из-за неисправности кабельной линии. Под отключение попали потребители ДНТ «Кедр», ДНТ «Энергетик», ДНТ «Зеленый плюс», ул. Ландышевая и административное здание Бурятской таможни (ул. Виктора Военнова, 5).

- Подключение потребителей проводилось поэтапно. В 19:05 электроэнергия восстановлена на здание Бурятской таможни, время отключения составило 1 час 55 минут. 5 июля в 02:31 запитали всех потребителей, кроме потребителей ул. Ландышевая (время отключения 9 часов 21 мин.). Продолжение работ запланировано на 5 июля, - сообщают оперативные службы города. 
отключение света
 
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