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В Иркутске во второй раз подожгли автомобиль

В Иркутске во второй раз подожгли автомобиль
Происшествия,  Фото:ДТП 38RUS Иркутск
Поджигателя пока не нашли

Ночью 5 июля в микрорайоне Первомайский в Иркутске неизвестные подожгли автомобиль Nissan Wingroad.

Видео с камеры наблюдения появилось в группе ДТП 38RUS Иркутск. На записи видно, как некий мужчина старательно обливает автомобиль жидкостью из канистры, а затем поджигает.

- Помогите найти преступника! Сегодня ночью в районе дома Первомайский, 49 подожгли автомобиль Nissan Wingroad. Данный авто поджигали три месяца назад только по другому адресу, а также был поджог квартиры. Страшно жить. Полиция так и не нашла злоумышленника, - обратился автор видео.

В ГУ МЧС по Иркутской области информацию о пожаре подтвердили.

- 5 июля в 03:14 пожарно-спасательные подразделения принимали участие в ликвидации пожара. В микрорайоне Первомайский произошло возгорание автомобиля. В 03:26 пожар локализован. В 03:27 пожар ликвидирован. Работали 10 человек личного состава и две единицы техники, - говорится в сообщении Главного управления МЧС. 
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