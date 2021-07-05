В Иркутске во второй раз подожгли автомобиль

Происшествия, Фото: ДТП 38RUS Иркутск

Поджигателя пока не нашли



Ночью 5 июля в микрорайоне Первомайский в Иркутске неизвестные подожгли автомобиль Nissan Wingroad.



Видео с камеры наблюдения появилось в группе ДТП 38RUS Иркутск. На записи видно, как некий мужчина старательно обливает автомобиль жидкостью из канистры, а затем поджигает.



- Помогите найти преступника! Сегодня ночью в районе дома Первомайский, 49 подожгли автомобиль Nissan Wingroad. Данный авто поджигали три месяца назад только по другому адресу, а также был поджог квартиры. Страшно жить. Полиция так и не нашла злоумышленника, - обратился автор видео.



В ГУ МЧС по Иркутской области информацию о пожаре подтвердили.



- 5 июля в 03:14 пожарно-спасательные подразделения принимали участие в ликвидации пожара. В микрорайоне Первомайский произошло возгорание автомобиля. В 03:26 пожар локализован. В 03:27 пожар ликвидирован. Работали 10 человек личного состава и две единицы техники, - говорится в сообщении Главного управления МЧС.

