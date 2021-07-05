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Во время «секретной операции» жительница Иркутской области лишилась 170 тысяч

Происшествия, 
«Секретная операция» длилась месяц

Жительница Шелехова перевела деньги аферистам, считая, что помогает разоблачить мошенников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

30 апреля 50-летней жительнице города Шелехов позвонил мужчина и, представившись сотрудником правоохранительных органов, спросил, теряла ли женщина банковские карты. После уверил, что на её имя оформлен кредит в банке.

- Он говорил настолько убедительно, что я, зная о различных способах мошенничества, всё-таки сразу поверила и начала выполнять все его просьбы, правда, они больше походили на приказы, - рассказала потерпевшая.

По просьбе мошенника она пришла в банк, оформила кредит на 170 тысяч рублей. Затем «в рамках секретной операции» её попросили пройти в другое финансовое учреждение, где требовалось снять деньги и положить их на «специальные счета».

После перевода 100 тысяч рублей операция была прервана банком, но жертву уверили в том, что «ячейки» будут открыты и на следующий день. Переведя деньги в полном объёме, женщина пообещала мошенникам, что никому не расскажет о своих действиях в течение месяца.

Опомнилась жертва после того, как в июне ей позвонили представители банка и спросили, когда она начнёт выплачивать кредит.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

мошенничество
 
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