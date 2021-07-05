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В Бурятии в этом году уменьшилось число лесных пожаров

В Бурятии в этом году уменьшилось число лесных пожаров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Лесных пожаров стало в четыре раза меньше

В Бурятии нет лесных пожаров.

- За последние сутки работы по тушению лесных пожаров не проводились. На утро 5 июля лесных пожаров в лесах Бурятии не обнаружено, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 115 лесных пожаров на общей площади 1,7 тысяч га. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 464 лесных пожара на общей площади 77,5 тысяч га.

Непростая ситуация складывается в других регионах. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в Якутии за прошедшие сутки проводились работы по тушению 163 лесных пожаров на огромной площади – более 327 тысяч га. В тушении задействованы в том числе и специалисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии. Группировка из 60 пожарных-десантников и парашютистов-пожарных работают в Миренском районе и Сунтарском улусе Якутии.

В республике действует особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.

лесные пожары
 
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