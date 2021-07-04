У читинца изъяли золота и серебро на 10 млн рублей

Незаконно добытые драгметаллы мужчина прятал в шкафу



Сотрудники полиции изъяли у 37-летнего жителя Читы незаконно добытое золото и серебро на сумму более 10 млн рублей. Драгметаллы он хранил в своей квартире в шкафу.



- В ходе оперативных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции в шкафу обнаружили и изъяли три металлических слитка жёлтого цвета и четыре полимерных ёмкости с песком жёлто-серого цвета. Они были упакованы с помощью полиэтиленовой плёнки и скотча, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



По заключению эксперта, мужчина хранил 2 351 грамм золота и 325 граммов серебра. Их стоимость на момент изъятия составила более 10 миллионов рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга». Санкция инкриминируемой части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



Подозреваемый допрошен. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Полиция устанавливает места приобретения и возможного сбыта драгметаллов, отметили в краевом УМВД.



