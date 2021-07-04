В Бурятии пожар оставил семью без крова

В ночь с 3 на 4 июля в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии сгорел жилой дом.
Хозяйка дома вовремя проснулась ночью. Она обнаружила возгорание, спаслась сама и вывела трёх детей.
- На момент прибытия пожарных горел один дом, была угроза распространения на второй. Тушение пожара осложнялось обшивкой дома металлосайдингом, наличием горючих материалов, а также плотной застройкой. Возгорание ликвидировали сотрудники трёх пожарных частей и местные жители, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара уничтожен один дом и баня, располагавшаяся рядом. Стена и кровля второго жилого дома повреждены, но его уничтожения не допущено.
Жильцы сгоревшего дома размещены у родственников.
Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в ночь с пятницы на субботу в Улан-Удэ произошёл крупный пожар в деревянном двухэтажном доме на улице Толстого. Одна из рассматриваемых причин возгорания – поджог.