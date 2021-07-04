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В Бурятии пожар оставил семью без крова

В Бурятии пожар оставил семью без крова
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
На пожаре спаслись женщина и трое детей

В ночь с 3 на 4 июля в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии сгорел жилой дом.

Хозяйка дома вовремя проснулась ночью. Она обнаружила возгорание, спаслась сама и вывела трёх детей.

- На момент прибытия пожарных горел один дом, была угроза распространения на второй. Тушение пожара осложнялось обшивкой дома металлосайдингом, наличием горючих материалов, а также плотной застройкой. Возгорание ликвидировали сотрудники трёх пожарных частей и местные жители, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


В результате пожара уничтожен один дом и баня, располагавшаяся рядом. Стена и кровля второго жилого дома повреждены, но его уничтожения не допущено.

Жильцы сгоревшего дома размещены у родственников.

Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования.



Как сообщал «Байкал-Dailу», в ночь с пятницы на субботу в Улан-Удэ произошёл крупный пожар в деревянном двухэтажном доме на улице Толстого. Одна из рассматриваемых причин возгорания – поджог.

пожар
 
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