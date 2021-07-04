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В Иркутской области ДТП унесло жизни двух человек

В Иркутской области ДТП унесло жизни двух человек
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Столкнулись легковушка и большегруз

Вчера, 3 июля, около 23:30 на трассе Р-255 «Сибирь» вблизи села Биликтуй в Иркутской области в ДТП погибли два человека. Столкнулись легковой автомобиль «Тойота Аллион» и большегруз, движущийся во встречном направлении.

В результате автоаварии 25-летний водитель иномарки и его 34-летняя пассажирка, скончались на месте ДТП. Они погибли до приезда скорой помощи.

- Установлено, что погибший молодой человек не имел права управлять транспортным средством, за что неоднократно привлекался к административной ответственности. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

ДТП смерть
 
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