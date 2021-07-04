В Иркутской области ДТП унесло жизни двух человек

Вчера, 3 июля, около 23:30 на трассе Р-255 «Сибирь» вблизи села Биликтуй в Иркутской области в ДТП погибли два человека. Столкнулись легковой автомобиль «Тойота Аллион» и большегруз, движущийся во встречном направлении.В результате автоаварии 25-летний водитель иномарки и его 34-летняя пассажирка, скончались на месте ДТП. Они погибли до приезда скорой помощи.- Установлено, что погибший молодой человек не имел права управлять транспортным средством, за что неоднократно привлекался к административной ответственности. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.