Отключение длилось 4,5 часа
В субботу, 3 июля, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии на Верхней Берёзовке. Как сообщают оперативные службы города, причиной этого стала неисправность на воздушной линии электропередачи.
В 18.10 часов под отключение попали потребители частного сектора Верхней Берёзовки: улицы Богданова, Ватутина, Осиновая, Тихая, Феоктистова.
В 22:39 энергетики устранили неисправность, запитав всех потребителей по нормальной схеме. Время отключения составило 4 часа 29 минут.
Также в пятницу, 2 июля, электроэнергию отключали почти на 13 часов на улицах Волочаевская и Железнодорожная. Причиной стали рабочие, которые во время земляных работ повредили кабель. Без света жители двух улиц оставались с вечера пятницы до утра субботы.
В Улан-Удэ отключали свет на Верхней Берёзовке
Происшествия, Фото:
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