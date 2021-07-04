В Улан-Удэ отключали свет на Верхней Берёзовке

Отключение длилось 4,5 часа



В субботу, 3 июля, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии на Верхней Берёзовке. Как сообщают оперативные службы города, причиной этого стала неисправность на воздушной линии электропередачи.



В 18.10 часов под отключение попали потребители частного сектора Верхней Берёзовки: улицы Богданова, Ватутина, Осиновая, Тихая, Феоктистова.



В 22:39 энергетики устранили неисправность, запитав всех потребителей по нормальной схеме. Время отключения составило 4 часа 29 минут.



Также в пятницу, 2 июля, электроэнергию отключали почти на 13 часов на улицах Волочаевская и Железнодорожная. Причиной стали рабочие, которые во время земляных работ повредили кабель. Без света жители двух улиц оставались с вечера пятницы до утра субботы.



