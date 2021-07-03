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В Улан-Удэ пожарные спасли двух человек из горящего дома

В Улан-Удэ пожарные спасли двух человек из горящего дома
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар случился ночью

Сегодня ночью загорелся многоквартирный двухэтажный дом по улице Толстого в Улан-Удэ. На место происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные гарнизоны.

На момент прибытия первого подразделения огнём была охвачена крыша дома. Силами газодымозащитной службы была проведена разведка помещений.


- Очаг пожара располагался на лестничной клетке второго этажа. Ввиду того, что пути эвакуации были отрезаны, сотрудниками пожарно-спасательной части № 1 по трёхколенной лестнице были эвакуированы два человека. Остальные жители эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных, - рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ Александр Хальбаев.

Огонь уничтожил кровлю на площади 300 квадратных метров, лестничную клетку и потолочные перекрытия второго этажа. На месте происшествия работали сотрудники испытательной пожарной лаборатории. По итогам работы органами дознания рассматриваются две версии причины пожара: умышленный поджог и неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии.



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