В Улан-Удэ пожарные спасли двух человек из горящего дома





Сегодня ночью загорелся многоквартирный двухэтажный дом по улице Толстого в Улан-Удэ. На место происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные гарнизоны.На момент прибытия первого подразделения огнём была охвачена крыша дома. Силами газодымозащитной службы была проведена разведка помещений.- Очаг пожара располагался на лестничной клетке второго этажа. Ввиду того, что пути эвакуации были отрезаны, сотрудниками пожарно-спасательной части № 1 по трёхколенной лестнице были эвакуированы два человека. Остальные жители эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных, - рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ Александр Хальбаев.Огонь уничтожил кровлю на площади 300 квадратных метров, лестничную клетку и потолочные перекрытия второго этажа. На месте происшествия работали сотрудники испытательной пожарной лаборатории. По итогам работы органами дознания рассматриваются две версии причины пожара: умышленный поджог и неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии.