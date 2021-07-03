В Бурятии нет лесных пожаров

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

С начала сезона в республике зарегистрировано 115 лесных пожаров



За последние сутки работы по тушению лесных пожаров не проводились.



Под наблюдением космической программы «ИСДМ-Рослесхоз» находится одна термоточка в Муйском районе. Термоточки находятся в труднодоступной горной местности. Применение сил и средств пожаротушения невозможно. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 115 лесных пожаров на общей площади 1,7 тысяч га. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 429 лесных пожаров на общей площади 75,7 тысяч га.



По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в Иркутской области за прошедшие сутки тушили 13 лесных пожаров на площади 6 тысяч га. В Якутии проводились работы по тушению 196 пожаров на площади более 288 тысяч га.



В республике действует особый противопожарный режим. Только за прошедшие сутки выявлено 27 нарушений правил пожарной безопасности. Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 2108 нарушений, рассмотрено 1335 административных дел. Сумма наложенных штрафов составила 3,9 млн рублей.



Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности! Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

