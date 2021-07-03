Огонь повредил стены и личные вещи
Поздно вечером 2 июля в посёлке Нижние Тальцы Заиграевского района Бурятии произошёл пожар в гараже. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри. К ликвидации возгорания и его последствий были привлечены огнеборцы войсковой части №54341 и 17-го Заиграевского отряда государственной пожарной службы.
В результате пожара огнём повреждена внутренняя стена гаража и личные вещи. Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в посёлке Онохой горел дом. Жильцы переселились к родственникам.
В Бурятии горел гараж
Происшествия, Фото:
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