В Бурятии пожар оставил семью без дома

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Жильцы поселились у родственников



Вчера в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри. На ликвидацию открытого горения потребовалось 20 минут.



В результате пожара повреждены стены и потолочные перекрытия внутри дома, а также личные вещи. Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.



Жильцы размещены у родственников, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

