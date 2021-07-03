В Бурятии пожар оставил семью без дома

Жильцы поселились у родственников
Вчера в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри. На ликвидацию открытого горения потребовалось 20 минут.
В результате пожара повреждены стены и потолочные перекрытия внутри дома, а также личные вещи. Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Жильцы размещены у родственников, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
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Происшествия, Фото:
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