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В Иркутской области на поиски пропавшего подростка подняли вертолёт

В Иркутской области на поиски пропавшего подростка подняли вертолёт
Происшествия, 
В поисковой операции задействовано более 200 человек

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Иркутской области с 29 июня ищут потерявшегося в лесу 15-летнего подростка.

28 июня около 11 часов дня он ушёл в лес за черемшой с двумя друзьями. Вечером его спутники вернулись и сообщили, что Сергей потерялся.

В поисковой операции задействованы сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии, спасатели, военнослужащие, добровольцы отрядов «Лиза Алерт», «11162», других волонтёрских организаций, кинологические расчёты, жители района.

- Организовано патрулирование поселка, близлежащих населённых пунктов и прилегающих к ним зон, прочесывается лес, осматриваются заброшенные строения, работают громкоговорители, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

30 июня была подключена авиация МЧС. С борта вертолёта Ми-8 спасатели и следственно-оперативная группа осмотрела участок площадью 35 квадратных километров леса и иных территорий. Наземная группировка прошла порядка 130 километров. Поиски результатов не дали.

1 июля поисковые работы, в том числе с применением авиации, продолжаются. Задействовано 218 человек, 31 единица техники.

Полиция призывает граждан обладающей информацией, значимой для установления местонахождения пропавшего, а также желающих принять участие в поисковых мероприятиях, сообщить об этом по телефону 02 (с мобильного 102) либо в Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области – 8(3952) 21-78-88.

пропавшие без вести вертолеты МЧС
 
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