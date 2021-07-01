В поисковой операции задействовано более 200 человек
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Иркутской области с 29 июня ищут потерявшегося в лесу 15-летнего подростка.
28 июня около 11 часов дня он ушёл в лес за черемшой с двумя друзьями. Вечером его спутники вернулись и сообщили, что Сергей потерялся.
В поисковой операции задействованы сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии, спасатели, военнослужащие, добровольцы отрядов «Лиза Алерт», «11162», других волонтёрских организаций, кинологические расчёты, жители района.
- Организовано патрулирование поселка, близлежащих населённых пунктов и прилегающих к ним зон, прочесывается лес, осматриваются заброшенные строения, работают громкоговорители, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
30 июня была подключена авиация МЧС. С борта вертолёта Ми-8 спасатели и следственно-оперативная группа осмотрела участок площадью 35 квадратных километров леса и иных территорий. Наземная группировка прошла порядка 130 километров. Поиски результатов не дали.
1 июля поисковые работы, в том числе с применением авиации, продолжаются. Задействовано 218 человек, 31 единица техники.
Полиция призывает граждан обладающей информацией, значимой для установления местонахождения пропавшего, а также желающих принять участие в поисковых мероприятиях, сообщить об этом по телефону 02 (с мобильного 102) либо в Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области – 8(3952) 21-78-88.
В Иркутской области на поиски пропавшего подростка подняли вертолёт
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