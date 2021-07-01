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В Иркутске отстранили директора центра для сирот

В Иркутске отстранили директора центра для сирот
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Решение принято по ходатайству следственного управления

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов заявил, что со 2 июля Ольгу Витько отстранили от должности директора центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа Иркутска. Решение приняли по ходатайству и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Иркутской области Дмитрия Вастьянова, которое поступило в ведомство 1 июля.

- С завтрашнего дня Витько Ольга Викторовна отстранена от должности директора учреждения, – рассказал Владимир Родионов. – Для организации деятельности, урегулирования конфликта в коллективе и контроля за предоставлением услуг семьям с детьми в учреждение направлен сотрудник министерства, курирующий организации для детей-сирот.

С 16 июня воспитанники центра выехали на свою загородную летнюю дачу, где есть самостоятельный руководитель. Там дети будут находиться до середины августа.

Напомним, что сотрудники СК в Иркутске проводят следственные мероприятия по факту совершения насильственных действий в центре помощи детям. По информации пресс-службы аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в апреле этого года в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, а также в приёмную президента РФ в Иркутской области поступили обращения граждан о халатной работе руководителя центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа Иркутска, нарушении прав работников и детей. На основании обращений ведомство провело служебное расследование в рамках своих компетенций. Материалы служебного расследования были переданы в следственный отдел по Куйбышевскому району Иркутска следственного управления СК РФ по Иркутской области. Министерство не снимает с контроля сложившуюся ситуацию в подведомственном учреждении.
Иркутск насилие над детьми
 
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