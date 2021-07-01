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В Бурятии женщина, успокаивая мужа, пырнула его ножом

В Бурятии женщина, успокаивая мужа, пырнула его ножом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина первым начал оскорблять супругу

26 мая в Баунтовском эвенкийском район Бурятии в больницу с ножевым ранением живота доставили 47-летнего жителя посёлка Усть-Джилинда.

Выяснилось, что в гостях мужчина выпивал с хозяином дома и своей 33-летней женой.

Супруги поссорились на почве ревности. Мужчина стал оскорблять супругу, и она взяла со стола нож и ударила им в живот. Позже женщина объяснит, что таким образом она хотела «успокоить» мужа.

Прибежавшая на крик хозяйка дома вызвала медиков.

Подозреваемая нигде не работает, имеет на иждивении четырёх несовершеннолетних детей.

По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что пострадавшему причинен тяжкий вред здоровья.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Ведётся следствие. В ходе следствия супруги примирились и продолжают вести совместное хозяйство, - сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
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