Жительница Забайкалья украла щенка алабая





Воспользовавшись моментом, когда пёс гулял один во дворе дома, женщина забрала его. Затем продала его за 500 рублей.



В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.



Собаку полицейские изъяли и вернули хозяйке.



В Забайкальском крае в полицию обратилась жительница посёлка Дарасун, у которой украли годовалого щенка породы алабай. Ущерб от кражи владелица собаки оценила в восемь тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.Полицейские установили подозреваемую, которой оказалась 47-летняя знакомая потерпевшей. На допросе женщина дала признательные показания.Выяснилось, что женщина была у приятельницы в гостях и видела щенка. Тогда она и решила украсть его.