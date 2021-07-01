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Жительница Забайкалья украла щенка алабая

Жительница Забайкалья украла щенка алабая
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Воровка продала щенка за 500 рублей

В Забайкальском крае в полицию обратилась жительница посёлка Дарасун, у которой украли годовалого щенка породы алабай. Ущерб от кражи владелица собаки оценила в восемь тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Полицейские установили подозреваемую, которой оказалась 47-летняя знакомая потерпевшей. На допросе женщина дала признательные показания.

Выяснилось, что женщина была у приятельницы в гостях и видела щенка. Тогда она и решила украсть его. 

Воспользовавшись моментом, когда пёс гулял один во дворе дома, женщина забрала его. Затем продала его за 500 рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.

Собаку полицейские изъяли и вернули хозяйке.
кража собаки
 
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