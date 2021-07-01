Жительница Забайкалья украла щенка алабая

В Забайкальском крае в полицию обратилась жительница посёлка Дарасун, у которой украли годовалого щенка породы алабай. Ущерб от кражи владелица собаки оценила в восемь тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Полицейские установили подозреваемую, которой оказалась 47-летняя знакомая потерпевшей. На допросе женщина дала признательные показания.
Выяснилось, что женщина была у приятельницы в гостях и видела щенка. Тогда она и решила украсть его.
Воспользовавшись моментом, когда пёс гулял один во дворе дома, женщина забрала его. Затем продала его за 500 рублей.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.
Собаку полицейские изъяли и вернули хозяйке.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.
Собаку полицейские изъяли и вернули хозяйке.