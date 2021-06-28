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Ангарчанка позволила мошенникам оформить на себя кредит на миллион

Ангарчанка позволила мошенникам оформить на себя кредит на миллион
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Аферисты не успели снять деньги с карты потерпевшей

Накануне в полицию Ангарска обратилась 50-летняя воспитательница детского сада, ставшая жертвой обмана.

Женщине на сотовый телефон поступил звонок. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и поинтересовался, не подавала ли женщина заявку на кредит. Получив отрицательный ответ, незнакомец назвал полные паспортные данные ангарчанки. Затем он сообщил, что кто-то от её имени оставил заявку на кредит в сумме один миллион рублей.

Испугавшись, местная жительница попросила отменить заявку, на что аферист заявил, что для этого необходимо назвать код, который придёт в смс-сообщении. Ангарчанка выполнила просьбу незнакомца, после чего он заверил, что кредит отменен и завершил разговор.

Однако на следующий день на телефон пришло сообщение от банка, что кредит на неё всё-таки открыт. Посетив офис банка, жительница Ангарска узнала, что денежный займ никто не отменял. Однако мошенники по каким-то причинам не успели снять со счёта пострадавшей деньги. Тем не менее, чтобы аннулировать кредит, ей необходимо выплатить банку страховку в размере 140 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Коды из сообщений банка, данные с оборотной стороны платежной карты никогда нельзя сообщать посторонним лицам, даже если они представляются работниками банков.

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