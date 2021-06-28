Аферисты не успели снять деньги с карты потерпевшей
Накануне в полицию Ангарска обратилась 50-летняя воспитательница детского сада, ставшая жертвой обмана.
Женщине на сотовый телефон поступил звонок. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и поинтересовался, не подавала ли женщина заявку на кредит. Получив отрицательный ответ, незнакомец назвал полные паспортные данные ангарчанки. Затем он сообщил, что кто-то от её имени оставил заявку на кредит в сумме один миллион рублей.
Испугавшись, местная жительница попросила отменить заявку, на что аферист заявил, что для этого необходимо назвать код, который придёт в смс-сообщении. Ангарчанка выполнила просьбу незнакомца, после чего он заверил, что кредит отменен и завершил разговор.
Однако на следующий день на телефон пришло сообщение от банка, что кредит на неё всё-таки открыт. Посетив офис банка, жительница Ангарска узнала, что денежный займ никто не отменял. Однако мошенники по каким-то причинам не успели снять со счёта пострадавшей деньги. Тем не менее, чтобы аннулировать кредит, ей необходимо выплатить банку страховку в размере 140 тысяч рублей.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Коды из сообщений банка, данные с оборотной стороны платежной карты никогда нельзя сообщать посторонним лицам, даже если они представляются работниками банков.
Ангарчанка позволила мошенникам оформить на себя кредит на миллион
Происшествия, Фото:
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