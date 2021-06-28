Мужчину не раз ловили пьяным за рулём
Житель города Борзя осуждён к реальному лишению свободы за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
22 марта 2021 года ночью пьяный мужчина передвигался по улицам районного центра на автомашине «Тойота Королла», создавая опасность для окружающих, пока не был остановлен полицейскими.
Приговорами суда от 17 августа и 28 сентября 2020 года он уже был осуждён за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения к обязательным работам. Однако в период непогашенной судимости вновь совершил аналогичное преступление.
Суд назначил водителю год лишения свободы в колонии-поселении. В дальнейшем он будет лишён водительских прав на три года.
Приговор в законную силу пока не вступил.
В Забайкалье любитель пьяной езды отправился в колонию-поселение
Происшествия, Фото:
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