В Бурятии братья нещадно рубили лес

















25 июня в Заиграевском районе Бурятии полицейские и лесничие с поличным задержали двух братьев. Они подозреваются в незаконных рубках леса в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Предварительно установлено, что братья, 30 и 33 лет незаконно рубили деревья в Улан-Удэнском городском лесничестве. Они находились в полукилометре друг от друга.Так, 30-летний мужчина вырубил 23 кубометра сосен. Ущерб оценён на сумму 465 тысяч рублей. Его старший брат спилил около 25 кубометров деревьев, причинив ущерб лесному фонду на сумму 518 тысяч рублей.Ранее они оба привлекались к уголовной ответственности за незаконные рубки. Они нигде не работают.С мест происшествий изъяты две грузовых автомашины и две бензопилы.Максимальное наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса – лишение свободы на срок до семи лет.Также на мужчин составили протоколы по ст. 8.32 КоАП РФ за нахождение в лесу во время действия особого противопожарного режима.