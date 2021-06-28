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В Забайкалье обнаружили незаконную рубку в заказнике

В Забайкалье обнаружили незаконную рубку в заказнике
Происшествия,  Фото:министерство природных ресурсов Забайкалья
Кто вырубил деревья, пока не установлено

На территории заказника «Джилинский» в Улётовском районе Забайкальского края в ходе рейда обнаружили незаконную вырубку деревьев. Об этом сообщили в минприроды Забайкальского края.

- Материалы о нарушении лесного законодательства направлены в ОМВД России по Улётовскому району. Примерно через месяц будет организовано повторное рейдовое мероприятие на территории заказника, - рассказал начальник управления государственного надзора и охраны леса Максим Суворов.

Незаконная рубка является преступлением, ответственность за которое предусмотрена ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Такие действия наказываются вплоть до лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев.
черные лесорубы
 
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