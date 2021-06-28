В Забайкалье будут судить водителя, насмерть сбившего подростка

Виновник смертельной аварии был пьян
В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела 40-летнего жителя Могойтуйского района, который насмерть сбил 15-летнего подростка. Мужчина обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее смерть человека», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.
По данным следствия, 7 марта около 22 часов на трассе Чита – Забайкальск в Оловяннинском районе мужчина, управляя автомобилем Toyota Corolla в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу. Он сбил 15-летнего подростка, идущего по обочине. От полученных травм юноша скончался на месте.
Обвиняемый был заключен под стражу.
Следователи собрали необходимую доказательственную базу – проведены судебные экспертизы, допрошены все участники событий, собран характеризующий материал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.
По действующему законодательству обвиняемому грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
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Происшествия, Фото:
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