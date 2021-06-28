В Братске мужчины убили знакомого, чтобы скрыть побои

Один из убийц признан невменяемым



В городе Братск вынесен приговор 32-летнему мужчине, который вместе с приятелем убил человека. Подсудимый признан виновным по статьям «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление», «Причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия» и «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.



В августе 2020 года пьяный 44-летний мужчина в дачном посёлке Падунского района Братска избил знакомого палкой. На следующий день на него самого напали двое приятелей, сильно избив в отместку. Затем, испугавшись содеянного, они убили жертву и спрятали тело в подвале дома.



Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции.



Соучастник преступлений - 30-летний мужчина по результатам экспертизы признан невменяемым. В отношении него применена принудительная мера медицинского характера.



Приговором Иркутского областного суда 32-летний подсудимый признан виновным. Ему 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.



