В обоих случаях родители были дома, но оставили малышей без присмотра
Двое детей случайно выпали из окон в Иркутске и Братске, об этих случаях сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Братске, по версии следствия, четырёхлетний мальчик находился дома с матерью. Оставшись без присмотра, он вышел на застекленный балкон, залез на подоконник, не удержался и выпал из открытого окна четвёртого этажа.
Также накануне в Иркутске из открытого окна выпал трёхлетний ребенок. В момент, когда родители отвлеклись, мальчик подставил к подоконнику стул и случайно упал со второго этажа.
В результате произошедшего дети с тяжёлыми травмами доставлены в больницу.
По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, в отношении родителей составлены протоколы по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
С начала года в Иркутской области зафиксировано 10 подобных инцидентов.
В Иркутске и Братске дети выпали из окон
Происшествия, Фото:
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