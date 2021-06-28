В Иркутске и Братске дети выпали из окон

В обоих случаях родители были дома, но оставили малышей без присмотра



Двое детей случайно выпали из окон в Иркутске и Братске, об этих случаях сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



В Братске, по версии следствия, четырёхлетний мальчик находился дома с матерью. Оставшись без присмотра, он вышел на застекленный балкон, залез на подоконник, не удержался и выпал из открытого окна четвёртого этажа.



Также накануне в Иркутске из открытого окна выпал трёхлетний ребенок. В момент, когда родители отвлеклись, мальчик подставил к подоконнику стул и случайно упал со второго этажа.



В результате произошедшего дети с тяжёлыми травмами доставлены в больницу.



По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, в отношении родителей составлены протоколы по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ.



С начала года в Иркутской области зафиксировано 10 подобных инцидентов.



