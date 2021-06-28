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Житель Бурятии убил приятеля из-за ревности

Житель Бурятии убил приятеля из-за ревности
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина скончался в машине скорой помощи

В Заиграевском районе Бурятии был убит 29-летний мужчина. Он погиб от ножевых ранений грудной клетки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По подозрению в убийстве был задержан ранее судимый 26-летний молодой человек. На допросе он дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы.

По данным следствия, вечером 25 июня на берегу реки Илька возле посёлка Новоильинск приятели поссорились на почве ревности. Молодой человек два раза ножом ударил в своего соперника.

Очевидцы отвезли раненого в больницу. Местные врачи оказали первую помощь, но для оказания более интенсивной терапии была вызвана бригада медицинских работников из другого посёлка. Однако, несмотря на усилия врачей, мужчина от полученных ран скончался по пути следования в больницу в автомобиле «скорой».

Сейчас решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

убийство
 
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