Трагедия произошла, когда мужчина подключал насос
В Улан-Удэ в ДНТ «Современник» от удара током погиб 29-летний мужчина. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
На теле погибшего признаков насильственной смерти не обнаружено. Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.
По предварительным данным, несчастный случай произошёл, когда мужчина пошёл подключать насос. Рядом с ним оказался оголённый провод. Поскольку территория была в воде из-за подтопления, произошёл удар током.
Мужчина скончался на месте.
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 июня на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе от удара током погиб 24-летний слесарь-электрик. Предварительно установлено, что для демонтажа аппаратуры он попытался подняться на крышу локомотива, над которым имелась контактная сеть под напряжением. В результате получил смертельный удар током.
В Улан-Удэ мужчина погиб от удара током на дачном участке
Происшествия, Фото:
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