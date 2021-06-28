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В Улан-Удэ мужчина погиб от удара током на дачном участке

В Улан-Удэ мужчина погиб от удара током на дачном участке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Трагедия произошла, когда мужчина подключал насос

В Улан-Удэ в ДНТ «Современник» от удара током погиб 29-летний мужчина. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

На теле погибшего признаков насильственной смерти не обнаружено. Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

По предварительным данным, несчастный случай произошёл, когда мужчина пошёл подключать насос. Рядом с ним оказался оголённый провод. Поскольку территория была в воде из-за подтопления, произошёл удар током.

Мужчина скончался на месте.

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 июня на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе от удара током погиб 24-летний слесарь-электрик. Предварительно установлено, что для демонтажа аппаратуры он попытался подняться на крышу локомотива, над которым имелась контактная сеть под напряжением. В результате получил смертельный удар током.

смерть удар током
 
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