В Бурятии мужчины наняли грузовик, чтобы совершить кражу

С ремонтируемого объекта они вывезли строительные леса



12 июня в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии с ремонтируемой насосной станции были украдены строительные леса. Металлическая конструкция пропала днём. Ущерб составил около 25 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейские задержали подозреваемых – двух местных жителей 37 и 42 лет, один из которых ранее был неоднократно судим за квартирные кражи.



Мужчины наняли грузовую машину, погрузили строительные леса и сдали их на металлолом на станции Медведчиково. Вырученные деньги они поделили и потратили.



Задержанные нигде не работают. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



