С ремонтируемого объекта они вывезли строительные леса
12 июня в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии с ремонтируемой насосной станции были украдены строительные леса. Металлическая конструкция пропала днём. Ущерб составил около 25 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейские задержали подозреваемых – двух местных жителей 37 и 42 лет, один из которых ранее был неоднократно судим за квартирные кражи.
Мужчины наняли грузовую машину, погрузили строительные леса и сдали их на металлолом на станции Медведчиково. Вырученные деньги они поделили и потратили.
Задержанные нигде не работают. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Бурятии мужчины наняли грузовик, чтобы совершить кражу
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