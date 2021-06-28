В Бурятии школьник с приятелем вскрыли фуру со сладостями

Друзья украли коробки с шоколадками и жвачками



25 июня в полицию Закаменского района обратился 28-летний водитель-экспедитор. Он рассказал, что поздним вечером приехал с товаром из Улан-Удэ в Закаменск. Водитель припарковал на ночь машину рядом с местом ночлега, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Утром мужчина обнаружил, что рефрижератор вскрыт, отсутствуют две коробки с йогуртами, шоколадками, жевательными резинками и прочими сладостями. Ущерб оценён на сумму более 20 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска на следующий день задержали подозреваемых – двое приятелей 20 и 15 лет. Часть украденного у них изъята.



Молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности за кражи. Старший нигде не работает и не учится. Подросток учится в школе, состоит на профилактическом учёте в ПДН.



Возбуждено уголовное дело.



