В Бурятии школьник с приятелем вскрыли фуру со сладостями

Друзья украли коробки с шоколадками и жвачками
25 июня в полицию Закаменского района обратился 28-летний водитель-экспедитор. Он рассказал, что поздним вечером приехал с товаром из Улан-Удэ в Закаменск. Водитель припарковал на ночь машину рядом с местом ночлега, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Утром мужчина обнаружил, что рефрижератор вскрыт, отсутствуют две коробки с йогуртами, шоколадками, жевательными резинками и прочими сладостями. Ущерб оценён на сумму более 20 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска на следующий день задержали подозреваемых – двое приятелей 20 и 15 лет. Часть украденного у них изъята.
Молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности за кражи. Старший нигде не работает и не учится. Подросток учится в школе, состоит на профилактическом учёте в ПДН.
Возбуждено уголовное дело.
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Происшествия, Фото:
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