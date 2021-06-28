 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 июня

27 июня

Популярное

В Бурятии школьник с приятелем вскрыли фуру со сладостями

В Бурятии школьник с приятелем вскрыли фуру со сладостями
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Друзья украли коробки с шоколадками и жвачками

25 июня в полицию Закаменского района обратился 28-летний водитель-экспедитор. Он рассказал, что поздним вечером приехал с товаром из Улан-Удэ в Закаменск. Водитель припарковал на ночь машину рядом с местом ночлега, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Утром мужчина обнаружил, что рефрижератор вскрыт, отсутствуют две коробки с йогуртами, шоколадками, жевательными резинками и прочими сладостями. Ущерб оценён на сумму более 20 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска на следующий день задержали подозреваемых – двое приятелей 20 и 15 лет. Часть украденного у них изъята.

Молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности за кражи. Старший нигде не работает и не учится. Подросток учится в школе, состоит на профилактическом учёте в ПДН.

Возбуждено уголовное дело.

кража школьники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Серийного мошенника из Бурятии осудили в Красноярском крае
Серийного мошенника из Бурятии осудили в Красноярском крае
Происшествия, 28.06.2021
Общая сумма ущерба составила почти три млн рублей
В Бурятии школьник с приятелем вскрыли фуру со сладостями
В Бурятии школьник с приятелем вскрыли фуру со сладостями
Происшествия, 28.06.2021
Друзья украли коробки с шоколадками и жвачками  
В Бурятии поджигатели спалили бывшую школу
В Бурятии поджигатели спалили бывшую школу
Происшествия, 28.06.2021
Здание бывшей школы уничтожено полностью
В Бурятии за взятку осудили жителя Владимира
В Бурятии за взятку осудили жителя Владимира
Происшествия, 28.06.2021
Пьяный пассажир пытался подкупить транспортного полицейского
Продавец гашиша в Иркутской области получил восемь лет
Продавец гашиша в Иркутской области получил восемь лет
Происшествия, 28.06.2021
Мужчина распространял гашиш среди своих знакомых
В Улан-Удэ задержали футбольных фанатов-вандалов из Читы
В Улан-Удэ задержали футбольных фанатов-вандалов из Читы
Происшествия, 28.06.2021
Футбольные фанаты наносили нецензурные надписи
Двое жителей Бурятии выкапывали кабель на поле
Двое жителей Бурятии выкапывали кабель на поле
Происшествия, 28.06.2021
Похитителей кабеля поймал росгвардеец в свой выходной день
В Братске на ночном пожаре в высотке спасли десять человек
В Братске на ночном пожаре в высотке спасли десять человек
Происшествия, 28.06.2021
Люди не смогли самостоятельно эвакуироваться во время пожара
В Улан-Удэ маршрутчик намеренно высадил ребёнка не на той остановке
В Улан-Удэ маршрутчик намеренно высадил ребёнка не на той остановке
Происшествия, 28.06.2021
Мать ребёнка утверждает, что водитель заявил: «Ноги не отвалятся, пешком дойдёшь»
В Бурятии тушат грозовые пожары
В Бурятии тушат грозовые пожары
Происшествия, 28.06.2021
Пожары действуют на севере республики
Житель Бурятии лишился дома, бани, летней кухни и гаража
Житель Бурятии лишился дома, бани, летней кухни и гаража
Происшествия, 27.06.2021
Пожар быстро разгорелся из-за сильного театра

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^