Пьяный пассажир пытался подкупить транспортного полицейского
В Северо-Байкальском районе Бурятии житель города Владимир предстал перед судом за дачу мелкой взятки.
- 26 февраля гражданин, следующий на межвахтовый отдых, распивал в поезде «Тында-Кисловодск» по пути следования домой спиртные напитки. Он находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, в окружающей обстановке не ориентировался, имел неопрятный внешний вид. Вследствие этого подлежал привлечению к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ, - сообщили «Байкал-Dailу» в Байкальской транспортной прокуратуре.
Пытаясь избежать привлечения к ответственности, мужчина в комнате для административных разбирательств Северобайкальского линейного отдела МВД на транспорте решил подкупить сотрудника. Он передал полицейскому патрульно-постовой службы четыре тысячи рублей. Полицейский от взятки отказался.
Жителю Владимира назначен штраф в размере 15 тысяч рублей. Также на него возложена обязанность по возмещению процессуальных издержек в виде вознаграждения труда защитника в размере 18 900 рублей.
Отметим, к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП мужчина всё же привлечён, штраф составил 500 рублей.
В Бурятии за взятку осудили жителя Владимира
Происшествия, Фото:
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