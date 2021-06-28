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В Бурятии за взятку осудили жителя Владимира

В Бурятии за взятку осудили жителя Владимира
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пьяный пассажир пытался подкупить транспортного полицейского

В Северо-Байкальском районе Бурятии житель города Владимир предстал перед судом за дачу мелкой взятки.

- 26 февраля гражданин, следующий на межвахтовый отдых, распивал в поезде «Тында-Кисловодск» по пути следования домой спиртные напитки. Он находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, в окружающей обстановке не ориентировался, имел неопрятный внешний вид. Вследствие этого подлежал привлечению к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ, - сообщили «Байкал-Dailу» в Байкальской транспортной прокуратуре.

Пытаясь избежать привлечения к ответственности, мужчина в комнате для административных разбирательств Северобайкальского линейного отдела МВД на транспорте решил подкупить сотрудника. Он передал полицейскому патрульно-постовой службы четыре тысячи рублей. Полицейский от взятки отказался.

Жителю Владимира назначен штраф в размере 15 тысяч рублей. Также на него возложена обязанность по возмещению процессуальных издержек в виде вознаграждения труда защитника в размере 18 900 рублей.

Отметим, к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП мужчина всё же привлечён, штраф составил 500 рублей. 
взятка Байкальская транспортная прокуратура
 
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