Продавец гашиша в Иркутской области получил восемь лет

Мужчина распространял гашиш среди своих знакомых
40-летний житель Шелеховского района Иркутской области осуждён за незаконный сбыт гашиша.
Оперативники задержали мужчину с поличным в 2019 году.
- В ходе следствия было установлено, что мужчина занимался распространением наркотических средств среди своих знакомых и коллег. Заранее принимал заявки и приобретал наркотики рода каннабис как для собственного потребления, так и для приятелей. Передавал запрещённые вещества при личных встречах, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждённое в отношении него уголовное дело по части 3 статьи 228.1 «Незаконное производство или сбыт наркотических средств» было направлено в суд.
Суд приговорил фигуранта к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.
- Под сбытом понимают любые способы возмездной или безвозмездной передачи другим лицам наркотических или психотропных веществ. За совершение незаконного сбыта наркотиков законодательством предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - напоминает полиция.
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Происшествия, Фото:
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