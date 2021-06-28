Продавец гашиша в Иркутской области получил восемь лет

Мужчина распространял гашиш среди своих знакомых



40-летний житель Шелеховского района Иркутской области осуждён за незаконный сбыт гашиша.



Оперативники задержали мужчину с поличным в 2019 году.



- В ходе следствия было установлено, что мужчина занимался распространением наркотических средств среди своих знакомых и коллег. Заранее принимал заявки и приобретал наркотики рода каннабис как для собственного потребления, так и для приятелей. Передавал запрещённые вещества при личных встречах, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждённое в отношении него уголовное дело по части 3 статьи 228.1 «Незаконное производство или сбыт наркотических средств» было направлено в суд.



Суд приговорил фигуранта к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.



- Под сбытом понимают любые способы возмездной или безвозмездной передачи другим лицам наркотических или психотропных веществ. За совершение незаконного сбыта наркотиков законодательством предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - напоминает полиция.



