Футбольные фанаты наносили нецензурные надписи
В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемых в вандализме.
- Утром 23 июня в полицию поступило сообщение от работника управляющей организации о том, что неизвестные баллончиком с краской нанесли на фасад жилого дома по проспекту 50-летия Октября надписи фанатско-футбольного содержания нецензурного характера. Впоследствии аналогичные надписи полицейские обнаружили на откосах стены расположенного неподалеку путепровода и колоннах железнодорожного моста, - сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Полицейские на набережной реки рядом со стадионом задержали двух жителей Читы, активных участников фанатского движения футбольного клуба.
Молодые люди 22 и 33 лет приехали с друзьями в Улан-Удэ в надежде попасть на футбольный матч. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, по пути следования от железнодорожного вокзала до стадиона они нанесли те самые надписи.
На них возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».
Один из участников инцидента ранее привлекался к административной ответственности за производство и распространение экстремистских материалов и нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения.
В Улан-Удэ задержали футбольных фанатов-вандалов из Читы
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина распространял гашиш среди своих знакомых
Футбольные фанаты наносили нецензурные надписи
Убийца стрелял в упор
Похитителей кабеля поймал росгвардеец в свой выходной день
Люди не смогли самостоятельно эвакуироваться во время пожара
Мать ребёнка утверждает, что водитель заявил: «Ноги не отвалятся, пешком дойдёшь»
Мужчина резал металлическую трубу на сухой траве
Пожары действуют на севере республики
Женщина утонула в Гусином озере
Пожар быстро разгорелся из-за сильного театра
Базару Баторову было 46 лет
От освидетельствования на состояние опьянения и пояснений подросток отказался
Инцидент коснулся жителей двух многоквартирных домов
Мужчина жестоко убил кошку на глазах детей
Пожары возникли из-за сухих гроз