В Улан-Удэ задержали футбольных фанатов-вандалов из Читы

Футбольные фанаты наносили нецензурные надписи



В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемых в вандализме.



- Утром 23 июня в полицию поступило сообщение от работника управляющей организации о том, что неизвестные баллончиком с краской нанесли на фасад жилого дома по проспекту 50-летия Октября надписи фанатско-футбольного содержания нецензурного характера. Впоследствии аналогичные надписи полицейские обнаружили на откосах стены расположенного неподалеку путепровода и колоннах железнодорожного моста, - сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



Полицейские на набережной реки рядом со стадионом задержали двух жителей Читы, активных участников фанатского движения футбольного клуба.



Молодые люди 22 и 33 лет приехали с друзьями в Улан-Удэ в надежде попасть на футбольный матч. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, по пути следования от железнодорожного вокзала до стадиона они нанесли те самые надписи.



На них возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».



Один из участников инцидента ранее привлекался к административной ответственности за производство и распространение экстремистских материалов и нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения.

