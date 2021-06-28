Ревнивого забайкальца осудили за убийство пожилого знакомого

Убийца стрелял в упор



45-летний житель Дульдургинского района Забайкальского края признан виновным в убийстве.



Преступление произошло в начале ноября 2020 года на животноводческой стоянке, расположенной в 20 км от села Агинского. Во время совместного распития спиртного мужчина из ревности решил убить своего 60-летнего знакомого. Взяв двуствольное охотничье ружье, он произвёл два прицельных выстрела в область груди и голени потерпевшего, от чего тот умер.



Избавляясь от следов преступления, мужчина отмыл кровь на полу, сжёг одежду со следами крови и закопал труп в лесу. Полицейским он сообщил, что его приятель якобы ушёл в неизвестном направлении. Однако в конце ноября мужчина всё же был задержан по подозрению в убийстве и заключен под стражу.



- Суд назначил обвиняемому девять лет шесть месяцев в исправительной колонии строго режима. Кроме того, в пользу сестры потерпевшего с него взыскана компенсация морального вреда в сумме 600 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Приговор суда в законную силу не вступил.

