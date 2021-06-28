 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 июня

27 июня

Популярное

В Братске на ночном пожаре в высотке спасли десять человек

В Братске на ночном пожаре в высотке спасли десять человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Люди не смогли самостоятельно эвакуироваться во время пожара

28 июня в городе Братск во втором часу ночи на телефон пожарной охраны «101» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме. К месту были направлены две автоцистерны, автолестница, восемь пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.


Горение происходило в квартире, расположенной на девятом этаже. Сильное задымление наблюдалось в подъезде. До приезда пожарных самостоятельно вышли 20 человек.

Десять человек не смогли покинуть квартиры – жильцов вывели с применением устройств, защищающих органы дыхания от токсичных продуктов горения.

- По предварительным данным, причиной пожара стал неисправный холодильник. В квартире на момент пожара находились два человека. Они проснулись от едкого запаха дыма, увидели кухню, охваченную огнём, и успели выйти в подъезд, - рассказал дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Братску и Братскому району Александр Кузьмин.

Огонь в квартире был ликвидирован в течение семи минут. Повреждены кухня, коридор, ванная, бытовая техника, мебель, домашние вещи. Лестничная площадка на девятом этаже закопчена. Общая площадь пожара составила 23 квадратных метра.





пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ маршрутчик намеренно высадил ребёнка не на той остановке
В Улан-Удэ маршрутчик намеренно высадил ребёнка не на той остановке
Происшествия, 28.06.2021
Мать ребёнка утверждает, что водитель заявил: «Ноги не отвалятся, пешком дойдёшь»
Житель Бурятии лишился дома, бани, летней кухни и гаража
Житель Бурятии лишился дома, бани, летней кухни и гаража
Происшествия, 27.06.2021
Пожар быстро разгорелся из-за сильного театра
В Ангарске 14-летний пьяный водитель устроил гонки с полицией
В Ангарске 14-летний пьяный водитель устроил гонки с полицией
Происшествия, 27.06.2021
От освидетельствования на состояние опьянения и пояснений подросток отказался
В Улан-Удэ произошло аварийное отключение горячей воды
В Улан-Удэ произошло аварийное отключение горячей воды
Происшествия, 27.06.2021
Инцидент коснулся жителей двух многоквартирных домов
Жителя Бурятии осудили за убийство кошки
Жителя Бурятии осудили за убийство кошки
Происшествия, 27.06.2021
Мужчина жестоко убил кошку на глазах детей
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
Происшествия, 27.06.2021
Пожары возникли из-за сухих гроз
В Бурятии тушили грозовые пожары
В Бурятии тушили грозовые пожары
Происшествия, 26.06.2021
На тушении работал 101 человек
В Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и мотоциклист
В Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и мотоциклист
Происшествия, 25.06.2021
Из-за аварии на месте образовалась пробка
В Улан-Удэ пьяный пешеход попал под колёса «Хонды»
В Улан-Удэ пьяный пешеход попал под колёса «Хонды»
Происшествия, 25.06.2021
Пьяный пешеход пошёл на красный сигнал светофора
В Забайкалье многодетного отца будут судить за гибель дочери
В Забайкалье многодетного отца будут судить за гибель дочери
Происшествия, 25.06.2021
Мужчина ушёл пить алкоголь, оставив маленьких детей одних

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^