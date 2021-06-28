В Братске на ночном пожаре в высотке спасли десять человек









Десять человек не смогли покинуть квартиры – жильцов вывели с применением устройств, защищающих органы дыхания от токсичных продуктов горения.



- По предварительным данным, причиной пожара стал неисправный холодильник. В квартире на момент пожара находились два человека. Они проснулись от едкого запаха дыма, увидели кухню, охваченную огнём, и успели выйти в подъезд, - рассказал дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Братску и Братскому району Александр Кузьмин.



Огонь в квартире был ликвидирован в течение семи минут. Повреждены кухня, коридор, ванная, бытовая техника, мебель, домашние вещи. Лестничная площадка на девятом этаже закопчена. Общая площадь пожара составила 23 квадратных метра.













28 июня в городе Братск во втором часу ночи на телефон пожарной охраны «101» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме. К месту были направлены две автоцистерны, автолестница, восемь пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.Горение происходило в квартире, расположенной на девятом этаже. Сильное задымление наблюдалось в подъезде. До приезда пожарных самостоятельно вышли 20 человек.