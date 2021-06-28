Житель Иркутской области самодельной бензоболгаркой сжёг лес на 2,7 млн

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Мужчина резал металлическую трубу на сухой траве



19 мая в Братском лесничестве Иркутской области произошёл лесной пожар. Около 11 часов утра загорелась сухая трава, после огонь перекинулся на лес. Виновника пожара полицейские оперативно задержали, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



Установлено, что 38-летний житель Братского района вблизи от лесной дороги резал металлическую трубу ручной бензоболгаркой. Инструмент он смонтировал самостоятельно из бензопилы и специальной насадки.



- В соответствии с требованиями правил противопожарного режима, место проведения огневых работ должно было быть очищено от горючих материалов. Минимальный радиус зоны очистки территории – пять метров. Мужчина не принял меры к обеспечению пожарной безопасности, хотя он мог предвидеть, что из-за механических искр сухостой, находящийся в непосредственной близости, может вспыхнуть. Преступная небрежность гражданина привела к уничтожению лесных культур - подроста и молодняка - на общей площади 14,8 Га. Государству причинён крупный материальный ущерб, размер которого составил более 2,7 миллионов рублей, - рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской области Алексей Анисимов.



В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 261 УК РФ «Уничтожение лесных насаждений». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



- Нами также были приняты меры для обеспечения гражданского иска и возмещения материального ущерба от пожара. Братским районным судом Иркутской области ходатайство было удовлетворено и вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на расчётных счетах обвиняемого, и на его имущество, - уточнил Алексей Анисимов.

