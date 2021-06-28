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В Бурятии тушат грозовые пожары

В Бурятии тушат грозовые пожары
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства, из архива
Пожары действуют на севере республики

За последние сутки в Бурятии проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров. Леса загорелись в Курумканском и Северо-Байкальском районах. Все пожары возникли из-за сухих гроз, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Общая площадь, пройденная огнём, составляет 17,2 га. На тушении работало 104 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано три единицы лесопожарной техники.

Два очага возгорания в Курумканском и Северо-Байкальском районах ликвидированы.

На утро 28 июня продолжается тушение двух лесных пожаров в Северо-Байкальском районе на площади 15 га.

В республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы запрещено. Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 28 июня в России действует 298 лесных пожаров на площади 203 007 га. Печальное лидерство у Якутии, где леса горят на огромной площади – более 146 тысяч га. На втором месте по-прежнему Иркутская область – 25 лесных пожаров на площади 41,9 тысяч га.

лесные пожары
 
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