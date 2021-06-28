Пожары действуют на севере республики
За последние сутки в Бурятии проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров. Леса загорелись в Курумканском и Северо-Байкальском районах. Все пожары возникли из-за сухих гроз, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Общая площадь, пройденная огнём, составляет 17,2 га. На тушении работало 104 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано три единицы лесопожарной техники.
Два очага возгорания в Курумканском и Северо-Байкальском районах ликвидированы.
На утро 28 июня продолжается тушение двух лесных пожаров в Северо-Байкальском районе на площади 15 га.
В республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы запрещено. Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 28 июня в России действует 298 лесных пожаров на площади 203 007 га. Печальное лидерство у Якутии, где леса горят на огромной площади – более 146 тысяч га. На втором месте по-прежнему Иркутская область – 25 лесных пожаров на площади 41,9 тысяч га.
В Бурятии тушат грозовые пожары
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 28.06.2021
Пожары действуют на севере республики
Женщина утонула в Гусином озере
Пожар быстро разгорелся из-за сильного театра
Базару Баторову было 46 лет
От освидетельствования на состояние опьянения и пояснений подросток отказался
Инцидент коснулся жителей двух многоквартирных домов
Мужчина жестоко убил кошку на глазах детей
Пожары возникли из-за сухих гроз
Происшествия, 26.06.2021
Молодые люди раскаиваются в содеянном
Происшествия, 26.06.2021
На тушении работал 101 человек
Из-за аварии на месте образовалась пробка
Пьяный пешеход пошёл на красный сигнал светофора
Столкнулись «Ауди» и «Тойота»
Мужчина ушёл пить алкоголь, оставив маленьких детей одних
Вновь речь идёт о почти шестимиллионном ущербе