В Бурятии тушат грозовые пожары

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства, из архива

Пожары действуют на севере республики



За последние сутки в Бурятии проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров. Леса загорелись в Курумканском и Северо-Байкальском районах. Все пожары возникли из-за сухих гроз, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Общая площадь, пройденная огнём, составляет 17,2 га. На тушении работало 104 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано три единицы лесопожарной техники.



Два очага возгорания в Курумканском и Северо-Байкальском районах ликвидированы.



На утро 28 июня продолжается тушение двух лесных пожаров в Северо-Байкальском районе на площади 15 га.



В республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы запрещено. Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.



По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 28 июня в России действует 298 лесных пожаров на площади 203 007 га. Печальное лидерство у Якутии, где леса горят на огромной площади – более 146 тысяч га. На втором месте по-прежнему Иркутская область – 25 лесных пожаров на площади 41,9 тысяч га.



