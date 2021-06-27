Житель Бурятии лишился дома, бани, летней кухни и гаража

Пожар быстро разгорелся из-за сильного театра



Вчера вечером, 26 июня в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии на пожар выезжали сотрудники сразу трёх пожарных частей. Горели жилой дом, два гаража и надворные постройки. Существовала угроза перехода пламени на соседний дом.



Совместными усилиями пламя было потушено.



- Из-за позднего обнаружения и сообщения о воспламенении, самостоятельных попыток тушения, а также из-за сильного ветра сгорели дом, летняя кухня, баня и каркасный гараж на общей площади 86 кв. м. Сгорела крыша бетонного гаража на площади 36 кв. м, надворная постройка выгорела изнутри на площади 6 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Хозяин дома не пострадал, он будет жить у сына.



Возможной причиной возгорания могло статье нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи в бане.



Также ранним утром 26 июня в Кяхте из-за неправильного устройства дымохода печи частично сгорела баня. Баня также горела вечером в посёлке Оронгой Иволгинского района.

