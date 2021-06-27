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Житель Бурятии лишился дома, бани, летней кухни и гаража

Житель Бурятии лишился дома, бани, летней кухни и гаража
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар быстро разгорелся из-за сильного театра

Вчера вечером, 26 июня в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии на пожар выезжали сотрудники сразу трёх пожарных частей. Горели жилой дом, два гаража и надворные постройки. Существовала угроза перехода пламени на соседний дом.

Совместными усилиями пламя было потушено.

- Из-за позднего обнаружения и сообщения о воспламенении, самостоятельных попыток тушения, а также из-за сильного ветра сгорели дом, летняя кухня, баня и каркасный гараж на общей площади 86 кв. м. Сгорела крыша бетонного гаража на площади 36 кв. м, надворная постройка выгорела изнутри на площади 6 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Хозяин дома не пострадал, он будет жить у сына.

Возможной причиной возгорания могло статье нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи в бане.

Также ранним утром 26 июня в Кяхте из-за неправильного устройства дымохода печи частично сгорела баня. Баня также горела вечером в посёлке Оронгой Иволгинского района. 
пожар
 
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