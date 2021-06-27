Ушёл из жизни прокурор Советского района Улан-Удэ

Происшествия, Фото: прокуратура Бурятии

Базару Баторову было 46 лет



27 июня безвременно ушёл из жизни прокурор Советского района Улан-Удэ старший советник юстиции Базар Баторов.



Базар Николаевич Баторов родился 24 ноября 1974 года в селе Тохой Селенгинского района Бурятской АССР. В 1999 году окончил юридический факультет Бурятского государственного университета. После окончания вуза был принят на службу в органы прокуратуры республики.



Работал следователем прокуратуры Кижингинского района, заместителем прокурора Кижингинского, Заиграевского районов, прокурором Тарбагатайского, Баргузинского районов.



В марте 2018 года был назначен на должность прокурора Советского района Улан-Удэ.



- На всех занимаемых должностях Базар Николаевич отстаивал справедливость и конституционные права граждан, зарекомендовал себя квалифицированным юристом, добросовестным и принципиальным работником, - говорится в сообщении прокуратуры Бурятии.



За заслуги в деле укрепления законности и правопорядка, многолетний и добросовестный труд неоднократно поощрялся Генеральным прокурором РФ, прокурором Бурятии. Награждён нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» III степени.



