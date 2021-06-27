Инцидент коснулся жителей двух многоквартирных домов
В пятницу, 25 июня в Улан-Удэ произошёл выход воды в тепловой камере и подвалах многоквартирных жилых домов на улице Маяковского №1 и №3. В результате жителям этих домов в 19.30 часов отключили горячую воду.
В субботу работы по устранению утечки были завершены, водоснабжение потребителям восстановлено.
Общее время отключения составило 20 часов 45 минут.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Улан-Удэ по графику должно было состояться очередное крупное отключение горячей воды. Однако было решено, что в двухнедельный локдаун отключать воду не будут. Локдаун начал действовать сегодня, 27 июня.
В Улан-Удэ произошло аварийное отключение горячей воды
Происшествия, Фото:
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