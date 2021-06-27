 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 июня

26 июня

25 июня

Популярное

В Улан-Удэ произошло аварийное отключение горячей воды

В Улан-Удэ произошло аварийное отключение горячей воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инцидент коснулся жителей двух многоквартирных домов

В пятницу, 25 июня в Улан-Удэ произошёл выход воды в тепловой камере и подвалах многоквартирных жилых домов на улице Маяковского №1 и №3. В результате жителям этих домов в 19.30 часов отключили горячую воду.

В субботу работы по устранению утечки были завершены, водоснабжение потребителям восстановлено.

Общее время отключения составило 20 часов 45 минут.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Улан-Удэ по графику должно было состояться очередное крупное отключение горячей воды. Однако было решено, что в двухнедельный локдаун отключать воду не будут. Локдаун начал действовать сегодня, 27 июня.

отключение воды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителя Бурятии осудили за убийство кошки
Жителя Бурятии осудили за убийство кошки
Происшествия, 27.06.2021
Мужчина жестоко убил кошку на глазах детей
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
Происшествия, 27.06.2021
Пожары возникли из-за сухих гроз
В Бурятии тушили грозовые пожары
В Бурятии тушили грозовые пожары
Происшествия, 26.06.2021
На тушении работал 101 человек
В Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и мотоциклист
В Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и мотоциклист
Происшествия, 25.06.2021
Из-за аварии на месте образовалась пробка
В Улан-Удэ пьяный пешеход попал под колёса «Хонды»
В Улан-Удэ пьяный пешеход попал под колёса «Хонды»
Происшествия, 25.06.2021
Пьяный пешеход пошёл на красный сигнал светофора
В Забайкалье многодетного отца будут судить за гибель дочери
В Забайкалье многодетного отца будут судить за гибель дочери
Происшествия, 25.06.2021
Мужчина ушёл пить алкоголь, оставив маленьких детей одних
Иволгинское лесничество в Бурятии обрастает уголовными делами
Иволгинское лесничество в Бурятии обрастает уголовными делами
Происшествия, 25.06.2021
Вновь речь идёт о почти шестимиллионном ущербе
В Улан-Удэ работник СТО угнал и разбил машину клиента
В Улан-Удэ работник СТО угнал и разбил машину клиента
Происшествия, 25.06.2021
Работник решил покататься на чужой машине
В Иркутской области в реке утонула восьмимесячная девочка
В Иркутской области в реке утонула восьмимесячная девочка
Происшествия, 25.06.2021
Подробности трагедии выясняют следователи
Читинец заявил о краже спустя пять лет
Читинец заявил о краже спустя пять лет
Происшествия, 25.06.2021
Мужчина не пожалел свою сожительницу
В Бурятии нашли тело утонувшего парня
В Бурятии нашли тело утонувшего парня
Происшествия, 25.06.2021
Молодой человек утонул в реке Хилок
В Бурятии машина «чёрных лесорубов» застряла на пне
В Бурятии машина «чёрных лесорубов» застряла на пне
Происшествия, 25.06.2021
Машина «чёрных лесорубов» во время погони потеряла задний мост

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^